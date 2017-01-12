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«القومي للمرأة» يخصص جائزة سنوية في مهرجان أسوان الدولي للأفلام
رئيس المجلس القومي للمرأة - الدكتورة مايا مرسي

«القومي للمرأة» يخصص جائزة سنوية في مهرجان أسوان الدولي للأفلام

الخميس، 12 يناير 2017 02:51 م
محيط: خاص

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون فيما بين الجانبين، ولتخصيص جائزة سنوية باسم المجلس القومي للمرأة في مهرجان أسوان، بالإضافة إلى تشكيل وحدة متابعة من ممثلي المجلس القومي للمرأة وإدارة المهرجان تتولى متابعة وتفعيل وتنفيذ البروتوكول.

  جاء  توقيع البروتوكول خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة مايا مرسى مع السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، و الدكتورة عزة كامل مدير منتدى «نوت» لقضايا المرأة، والذي سيتم عقده ضمن فعاليات المهرجان.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها وتقديرها لتنظيم مهرجان دولي لسينما المرأة، ‏لأول مرة في مصر خلال عام 2017، لافتة إلى تطلع المجلس إلى تصحيح الصورة السلبية التي تقدم عن ‏المرأة المصرية في بعض الأعمال الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تنظمه جمعية مهرجان أسوان لأفلام المرأة ويتضمن إضافة للفعاليات السينمائية المتخصصة في الأفلام التي تعني بالمرأة (القضية والإبداع) محوراً موازياً للأفلام يجمع المتخصصين والمهتمين بالمرأة وقضاياها، على مائدة ممتدة في جلسات طوال أيام المهرجان تناقش سنوياً إحدى قضايا المرأة ، وتبدأ الدورة الأولى بملف العنف ضد المرأة.

هذا وقد تم اختيار الفيلم المصري “ليلى بنت الصحراء”، في حفل الافتتاح ،وفيلم “داليدا” ليعرض في حفل ختام المهرجان.

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