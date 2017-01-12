اتضح لعلماء أمريكيين أن الشوكولا وسيلة وقائية فعالة في علاج أمراض القلب والأوعية فنصحوا مختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من الشوكولا.

وبالتالي سيصبح علاج الأمراض الخطيرة المذكورة بواسطة حبات مرة وحقن مؤلمة في عداد الماضي.

فمثلا من شأن الشوكولا أن يكافح بنجاح الجلطات الدماغية والقلبية.

وقد أجرى الباحثون التجربة بمشاركة 18 ألف شخص، فطلبوا من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولا لأن هذا الأكل اللذيذ لا يحسن مزاج الإنسان فحسب، بل يؤثر على منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جدا.

وفي نفس الوقت لاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولا قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلا من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى. وكان على جميع المتطوعين المشاركين في التجربة إضافة كمية من الشوكولا إلى وصفاتهم اليومية. ولاحظ الباحثون بعد فترة أن أداء القلب تحسن لدى أغلبية المشمولين واستقر ضغط الدم لديهم.

وبرأي العلماء تعود فائدة الشوكولا للقلب إلى احتواء البن على كميات كبيرة من الفيتامينات المتعددة وفيتامين P والأحماض الدهنية غير المشبعة. من جهة أخرى يؤدي الإفراط في تناول الشوكولا البيضاء إلى عواقب وخيمة في استقلاب وتفكيك السكريات والسكري والسمنة ونمو الميكروبات التي تتغذى على الطعام الحلو.