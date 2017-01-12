أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” لجلسة 25 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين إنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.