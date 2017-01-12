 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 02:01 مساءً
روابط سريعة
تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية إمبابة» لـ25 فبراير
محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية إمبابة» لـ25 فبراير

الخميس، 12 يناير 2017 02:46 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” لجلسة 25 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين إنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3