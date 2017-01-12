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مصر تشارك في المنتدى الشبابي بجمهورية مالي
مشاركة مصر في المنتدى الشبابي بجمهورية مالي

مصر تشارك في المنتدى الشبابي بجمهورية مالي

الخميس، 12 يناير 2017 02:45 م
محيط: خاص

تشارك جمهورية مصر العربية في المنتدى الشبابي بمالي والذي  يعقد خلال الفترة من  ١١ إلى ١٦  يناير ٢٠١٧، على هامش قمة “أفريقيا- فرنسا”  والتي تستضيفها مالي.
يمثل جمهورية مصر العربية في المنتدي من خلال وزارة الشباب والرياضة حسن غزالي - نائب الامين العام لاتحاد الشباب الافريقي لمنطقة شمال افريقيا ومنسق عام مكتب الشباب الافريقي، ويحضر المنتدي  عددا من القيادات الشبابية علي المستوي الافريقي وكذا أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الافريقي ورؤساء المجالس القومية الشبابية علي مستوي الأقاليم الافريقية وعددا من شباب القارة السمراء.

يتناول المنتدى القضايا الشبابية كالبطالة ومحاولة إيجاد حلول لها وكذا مناقشة عددا من البرامج الشبابية التي من شأنها تنمية الشباب كريادة  الاعمال.
و قمة  “إفريقيا- فرنسا” ستناقش تحديات الإرهاب، والسلام والأمن والهجرة، وتهريب السلاح والجريمة المنظمة، ومحاربة القاعدة في مالي، إلى جانب الشراكة الاقتصادية والتنمية.

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