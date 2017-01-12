قال الأطباء الأمريكيون إنه ليست هناك علاقة بين تقلبات الطقس وإصابة الإنسان بآلام الظهر.

وقد نشرت مجلة ” Pain Medicine ” دراسة في هذا الموضوع.

فقام الخبراء بمعالجة المعلومات المتوافرة حول التغيرات التي حدثت لـ 1000 شخص في حالتهم الصحية لجهة ظهور آلام في الظهر. وقاموا بمقارنة وقت نشوء أعراض المرض بموعد ظهور تغيرات في الطقس وتقلبات في درجة الحرارة وضغط الجو واتجاه الريح وكثافة الأمطار.

ولم يتمكن الخبراء من اكتشاف علاقة بين تلك التواريخ (وقت نشوء الألم وتغيرات الطقس التي كانت تسبقه). فنصحوا المرضى بالتركيز على الإجراءات الوقائية وعلاج الأمراض وليس على الخرافات المعروفة.

وقال صاحب الدراسة كريس ماهر إن المخلوقات الحية - وبينها البشر - تتميز بحساسية فائقة. فهي يمكن أن تشعر بالأم عندما تمطر السماء وأن لا تحس به عندما تظهر الشمس.