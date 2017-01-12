تابع مرصد الأزهر للغات الأجنبية ما بثته حركة طالبان من فيديو يظهر أستاذين جامعيين أحدهما أسترالي والآخر أمريكي يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان كانا قد اختطفا في 7 أغسطس 2016، طبقًا لما أوردته صحيفتي نيو يورك تايمز الأمريكية وميرور البريطانية.

وظهر في الفيديو الذي بلغت مدته ثلاث عشرة دقيقة تيموثي وييكس الأسترالي وكيفين كينج الأمريكي، وهما يبكيان ويستعطفان حكوماتهما للتواصل مع طالبان لإطلاق سراحهما، ويحثان عائلاتهما لكي يكونا صوتًا لهما في إيصال تلك المطالب للحكومتين، و بدى على وجههما الأسى.

ويهيب المرصد بالمجتمع الدولي سرعة التحرك لإخلاء سبيل الأستاذين الجامعيين الذين يعانيان من أسر طالبان منذ أكثر من خمسة أشهر موضحا أن تلك الأفعال المشينة التي تقوم بها تلك الجماعات المتطرفة لا تتفق مع رحمة الإسلام وسماحته، والذي جرم قتل الأبرياء والمدنيين والاعتداء عليهم أو على أعراضهم و ممتلكاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن بث طالبان لهذا المقطع المصور يأتي بعد عدة أشهر من الغارة الأمريكية التي شنتها القوات البحرية الأمريكية في شرق أفغانستان بهدف تحرير الرهينتين، لكنها لم تنجح في ذلك. بينما أصدرت الجامعة الأمريكية بيانًا جاء فيه مناشدتها لإخلاء سبيل الضحيتين مشيرة إلى أنهما جاءا إلى أفغانستان للمساعدة، وأنهما أبرياء وفي حاجة ماسة للعودة إلى ذويهم.

ويدعم المرصد هذه المناشدة ويؤكد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل حفظ السلام العالمي وحفظ دماء المدنيين الأبرياء.