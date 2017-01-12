شركات السياحة الدينية تفقد 50 % من إيرادات الموسم الحاليالخميس، 12 يناير 2017 02:34 م
خسرت شركات السياحة الدينية نحو 80 % من الإيرادات التي كانت تحققها خلال مواسم العمرة السابقة بسبب إرجاء الموسم حتى الآن ورغم تقلص الأرباح فإن الشركات تحتفظ بالعمالة لديها دون تسريح للعمل بكافة طاقتها مع عودة السياحة .
كانت وزارة السياحة قد أعلنت عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال شهر رجب المقبل وهو ما لاقى استياء من جانب شركات السياحة الدينية والتي سبق وطالبت بسرعة البدء في برامج العمرة فورا .
قال عادل شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين ترافيل للسياحة إن خسائر الشركات تفاقمت في الفترة الحالية بسبب وقف برامج العمرة حتى الآن .
أوضح أنه ينبغي على الحكومة تعويض شركات السياحة نتيجة للأحداث الحالية التي يعاني القطاع منها خاصة وأن جميع الشركات مهددة بالإفلاس .
وتهدد شركات السياحة الدينية وفقا لشعبان ببدء تسريح العمالة اعتبارا من الأسبوع المقبل في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه خاصة في ظل الضغوط التي تعاني منها الشركات .
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