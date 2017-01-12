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"روتاري" تطلق مشروع خيري لتركيب الاطراف الصناعية
ميان رسلان
ميان رسلان

"روتاري" تطلق مشروع خيري لتركيب الاطراف الصناعية

الخميس، 12 يناير 2017 02:39 م
كتب-ربيع شعبان

أطلقت “روتاري” مصربرعاية محافظ المنطقة ٢٤٥١ والدكتورة مايان رسلان مشروع خيري لتركيب الاطراف الصناعية،من خلال مراحل تنفيذ المشروع العملاق للتطوير و التنمية في محافظة الفيوم ، وبمساهمة شركة جونسون واكس و بنك ابو ظبي الاسلامي و بعض الاندية في تركيب اطراف صناعية رباعيه و نصفيه و كراسي للمقعدين ، كهرباء و يدوي .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين روتاري مصر برئاسة الدكتور ميان رسلان و المجلس القومي لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور اشرف مرعي لإقامة مشروع تحويل مبني صديق للمعاق و ايضاً مشروع الكشف المبكر علي الاعاقه بكافة أنواعها .

ياتي هذا في إطار الانشطة العملاقة التي تنفذها روتاري مصر بمحافظة الفيوم , والتي لاقت نجاح وإشادة من جانب محافظ الفيوم  الدكتور جمال سامى .

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