 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 01:51 مساءً
روابط سريعة
احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس
بوغاز عزبة البرج ـ الصيد‎

احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس

الخميس، 12 يناير 2017 02:35 م

كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطنى التونسية أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحرى بصفاقس للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أى تفاصيل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3