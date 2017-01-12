كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطنى التونسية أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحرى بصفاقس للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أى تفاصيل.