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الخميس 12 يناير 2017 02:00 مساءً
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أولاند: ندعم حكومة السراج بليبيا والحل في الحوار مع حفتر
فرانسوا اولاند

أولاند: ندعم حكومة السراج بليبيا والحل في الحوار مع حفتر

الخميس، 12 يناير 2017 02:28 م
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أكد الرئيس الفرنسي “فرانسوا أولاند”، مقتل أكثر من 350 ألف شخص على الأقل، جراء الحرب المشتعلة في سوريا منذ سنوات.

وأوضح “أولاند” خلال كلمته أمام السفراء الأجانب بمناسبة العام الجديد، التي بثتها وسائل الإعلام، أن الأوضاع في ليبيا مقلقة وتتسبب في تدفق المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا.

وشدد على ضرورة دعم الحكومة الليبية برئاسة “فايز السراج”، وتشجيع الحوار بينه وبين المشير “خليفة حفتر” لحل الأزمة، موضحًا أن الإرهابيين يستغلون الفوضى لتنفيذ مخططاتهم.

واتهم “أولاند” الرئيس السوري “بشار الأسد” بالوقوف وراء الأزمة السورية، مشددًا على ضرورة استبعاد المتطرفين فقط من عملية السلام السورية.

ورجح الرئيس الفرنسي أن تتم استعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي قبل الصيف المقبل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع إيران وروسيا لحل الأزمة السورية.

وأكد التزامه مجددًا بأمن إسرائيل موضحًا أنه لا بديل عن أزمة حل الدولتين.

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