قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية بتطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق محافظاتي القاهرة والجيزة وحلوان.. وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر.

جاء ذلك فى إطار دعم الجهود المبذولة بالتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالمناطق السكنية غير الآمنة والخطرة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة بسرعة التدخل لتطوير المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبري والمحافظات.

وتضمنت المشروعات التي تم تنفيذها بتلك المناطق أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الحريق ، ورصف وانارة الشوارع الرئيسية والفرعية وانترلوك بالممرات وانشاء عدد من الاسواق المجمعة لخدمة المواطنين واعادة انشاء عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين الذين تضررت منازلهم ، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي غير مسبوق برغم الصعوبات والعقبات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات .

ففي محافظة القاهرة تم تطوير 17 منطقة عشوائية شملت مناطق ” مربع شارع البترول وشارع الشيخ منصور ” بحي المرج ، ومنطقتي ” عين شمس الجنوبية والشمالية ” بحي عين شمس ، ومنطقة “الاباجية” بالخليفة ، و”عزبة ابو حشيش” بحدائق القبة ، ومنطقة “ابوليلة ومتفرعات احمد خليل” بالزاوية الحمراء ، و” سوق الوحايد ومناطق متفرقة ” بمنشأة ناصر ، ومنطقة “كوتسيكا” بطرة ، ومنطقة ” جرجس العسال ” بشبرا ، ومنطقتي”عزبة نافع والخبيري” بالمعادي ، و2 منطقة بحى دار السلام هي “خير الله وجزيرة دار السلام” ، وثلاث مناطق بنطاق حي اول السلام هي ” تقسيم مكة وسوق اسبيكو وسوق النيل ” ، بالاضافة لمنطقة ” عزبة الهجانة ” شرق مدينة نصر .

وشملت المناطق التي تم تطويرها بمحافظة الجيزة 13 منطقة منها “مربع ذكي مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة ” بشمال الجيزة ، ومنطقتي ” بحر البلد وعزبة المفتي ” بالوراق ، ومنطقة ” ابو قتادة ” ببولاق الدكرور ، ومنطقتي “العجوزة القديمة وارض اللواء” بالعجوزة ، ومنطقة ” الطالبية القديمة ” بالعمرانية ، ومنطقة ” الرقعة ” جنوب الجيزة ، ومناطق ” كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب ” بالهرم .

و بلغت عدد المناطق التي تم تطويرها بنطاق حى حلوان 16 منطقة شملت مدينة الهدي وركن حلوان وعزبة الوالدة وعرب الوالدة ومنشية عين حلوان وبين العزبتين ومنشية السلام خلف الحميات وعرب راشد الغربية وعرب ابودحروج ، وتطوير5 مناطق عشوائية بنطاق كفر العلو شملت ” الكورنيش وارض الجنينة وعرب البراوي وارض اللواء وعرب كفر العلو ” والتي شملت اعمال رصف وتبليط وانارة بالاعمدة والكوابيل وانشاء شبكات الصرف وحنفيات الحريق ومناطق للاسواق .

كما تقوم عناصر الهيئة الهندسية بتطوير منطقة ” ارض الدواجن بعزبة الوالدة بحلوان ، حيث تشمل المكونات الرئيسية للمشروع اقامة محطة رفع للصرف الصحي ، وانشاء شبكة الصرف وشبكة المياه ورصف الطرق واقامة ممرات بنظام الانترلوك ، وتركيب اعمدة وكوابيل الانارة وحنفيات الحريق .، بالاضافة الي مشروع التطوير الحضارى الاسمرات 1 والاسمرات 2 بالمقطم لنقل سكان العشوائيات من الدويقة ومنشية بالقاهرة .

كما تم تنفيذ مشروع ( بشاير الخير -1) بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية ، ويشمل منطقة إسكان تضم 34 عمارة بإجمالي 1632 وحدة سكنية شاملة المرافق والخدمات وعدد من المنشآت الحيوية من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني ، واخر لذوي الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال ، حيث يمثل المشروع النمط المستقبلي لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.

وقد تم التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع دون فرض اي اعباء مادية علي ميزانية الدولة .

كما شاركت كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية في إعداد التصميمات الإنشائية والهندسية بنظرية الإحلال للمساكن بنفس الحى ونفس الشارع ، لإقامة تجمع سكني متكامل علي مساحة 12.5 فدان يسهم في تحقيق الارتقاء الثقافى والاجتماعى والحضارى للمقيمين بتلك المنطقة ، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 متراً مسطحا ، ومكونة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب والمرافق ومزودة بالمصاعد الكهربائية وعدادات المياه والغاز بنظام الكارت الذكى ، وتزويد المشروع بوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية التى تعمل بخلايا الطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 173.2 ميجا وات سنوياً ، كما روعى إنشاء شبكة الطرق وأعمال التنسيق ، ومسجد على أحدث الطرازات المعمارية يتسع لأكثر من ألف مصلٍ .

ويضم المشروع مستشفى خيرىا متكاملا يتكون من أربعة طوابق، يضم الطابق الأرضى أقسام الاستقبال والطوارئ والصيدلية والعيادات الخارجية فى التخصصات المختلفة (الباطنة – الجراحة - الاسنان – الرمد – الأنف والأذن – الأطفال – النساء والتوليد) ، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوى ومعمل مكون من 3 غرف للأشعة ، ويضم الطابق الأول غرف العمليات والعناية المركزة، ووحدة المشرفين ، ويضم الطابقان الثانى والثالث غرف المرضى.

ويضم المشروع منطقة السوق التجارى التي تضم عشرات المحال التجارية والمشروعات متناهية الصغر ، للمساهمة في توفير الخدمات وفرص العمل لابناء المنطقة .

و يساهم مركز التدريب المهنى الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع فى حل مشكلة البطالة لأهالى المنطقة وتنفيذ برنامج للتدريب على المشروعات متناهية الصغر، حيث يتكون من طابقين، الأرضى يتضمن 6 ورش (ورشتين للملابس جاهزة – ورشة لحام – ورشة نجارة – ورشة خدمات فندقية – ورشة تجهيز المطابخ) بالإضافة إلى 3 فصول تعليمية مكيفة ومكاتب إدارية، ويتكون الدور الأول علوى بالمركز من 6 ورش (تكييف وتبريد – سباكة – محو امية - عطور وجلود – طاقة شمسية - منسوجات) بالإضافة إلى عدة ورش خارجية للحرف المعمارية ، كما تم انشاء الحديقة التعليمية بأسلوب مبتكر لخدمة ابناء المنطقة واكساب الاطفال المهارات السلوكية والاجتماعية المختلفة وتنمية قدرتهم علي التواصل مع المجتمع .

كما تضمن المشروع المركز الإنسانى لذوى الاحتياجات الخاصة، الذي يقدم خدمات البحث العلمى والخدمات المتخصصة للاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ، يشتمل على أقسام متعددة (المكتبة واختبارات الذكاء – التكامل الحسى – وحدة تنمية المهارات وفصول الرعاية المهارية – الادارة ووحدات العلاج الطبيعى – قسم التخاطب وورش المهن ) ومعامل للغات وقسما للأنشطة المهنية وقسم روضة الإعاقات الذهنية وقسم روضة العاديين والدمج وصالتين متعددة الأغراض لخدمة الطفل والأنشطة المهنية.

ويختص المركز بعلاج مرضى التوحد واضطرابات النمو والتأخر الدراسى وحالات النشاط الزائد والتعامل مع الإعاقات المختلفة وحالات الشلل الدماغى والإعاقات السمعية والبصرية وحالات ضعف السمع والبصر من خلال فريق عمل متخصص على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ، ويخدم المركز 138 طفل يومياً تتراوح اعمارهم من الميلاد حتى 18 عاما.

واستكمالا لهذه الجهود للقضاء على العشوائيات يجرى العمل بـ 36 مشروعا لتطوير العشش بإجمالي 15 ألفا و 894 وحدة تشرف الهيئة الهندسية علي تنفيذها في المناطق غير الآمنة في الجمهورية .

كما تأتى المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، والتى يتكفل بها صندوق تحيا مصر، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سرعة الانتهاء من المشروع فى التوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة جميع معايير الدقة والكفاءة فى التنفيذ.

وقال المهندس محمد شحاته مدير تنفيذى فى المشروع، تابع لإحدى شركات المقاولات، إن المشروع بالكامل يقترب من 140 عمارة سكنية، والعمارة عبارة عن دور أرضى و9 أدوار، وبعض العمارات يتم اختزال الدور الأرضى فى 3 شقق وباقى المساحة يحولها لمحلات تجارية ويتم توزيعها أيضا بحيث يكون هناك تنوع فى المحلات التجارية فمثلا عمارة يكون بها بقالة وألبان وأخرى بها جزارة وهكذا.

وأوضح المهندس محمد شحاته “يتم تخصيص عمارتين إحدهما تحتوى فى الدور الأرضى بالكامل على حضانة للأطفال والثانية تحتوى على وحدة صحية فى الدور الأرضى بأكمله لتخدم أهالى العمارات القريبة منها”، لافتا إلى أن الشقة السكنية تنقسم لصالة و2 غرف نوم ودورة مياه ومطبخ.

وأضاف أن العمل بالمرحلة الثانية بدأ يوليو الماضى، ومنذ ذلك الوقت المكتب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتسلم كل عنصر يتم الانتهاء منه بدقة، حيث يتم استلام المبانى والخرسانات والخشب كل مرحلة فور الانتهاء منها، كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزيارة موقع المشروع باستمرار للإطمئنان على سير العمل.

فيما يقول المهندس أحمد عزت مدير تنفيذى فى المشروع، تابع لإحدى شركات المقاولات، إنه مسئول عن 10 عمارات وتم تنفيذ أكثر من 45% من الإنشاءات فى العمارات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل، لافتا إلى أن مساحة الشقة 60 مترا وأعلى كل عمارة 2 خزان، وتم زيادة عدد الشقق السكنية فى المشروع الجديد لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السكان.

ويقول حسن الغندور رئيس حى الأسمرات ، إن العمل يجرى على قدم وساق فى المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ولسرعة القضاء على مشكلة العشوائيات فى مصر، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد طفرة فى عالم بناء المساكن الشعبية حيث سيتم لأول مرة إنشاء مساكن شعبية مكونة من 10 أدوار بينهم دور أرضى و2 أسانسير، على أن تحتوى كل عمارة على 60 شقة سكنية، بإجمالى حوالى 7 آلاف وحدة سكنية يفتتحها الرئيس السيسى يونيو المقبل.

وأوضح الغندور أن المرحلة الأولى لمشروع الأسمرات، ضمت 6138 وحدة سكنية تم تجهيزها بالكامل وتم تسكين 850 أسرة حتى الآن وجارى نقل الأسر من العشوائيات تباعًا، فيما احتوت المرحلة الثانية على 4470 وحدة وسيتم استلامها الشهر المقبل، مؤكدًا أن كل مشروع له مركز تجارى مستقل، وتم توفير منافذ للقوات المسلحة وأمان التابع للداخلية، ومنفذ تابع للتموين، ومنافذ لحوم ودواجن واسماك.

وتابع الغندور:” وفرنا فرص عمل للسكان وأقمنا ملتقى توظيفى بحضور 4 وزراء، كما وفرنا للسيدات مهن تليق بهن مثل التفصيل وتم بالفعل تأهيل أكثر من 370 سيدة تدربن ويعملن مع المصانع فى مايو والعاشر من رمضان والمصانع توفر لهن أتوبيس ذهاب وإياب وتسمح لهن باصطحاب الأطفال للمصنع.

وأضاف الغنور، أن اتحاد الصناعات المصرية وفر فرص عمل للسيدات داخل منزلهن، وبالفعل سيتم تدرييب السيدات وتعليم التفصيل لمدة 20 يومًا وبعدها سيتم توفير الماكينة للمتدربين والمستثمرين سيحضرون المادة الخام للأسر لبدء العمل.

وأوضح رئيس حى الأسمرات، أن ما تدفع الأسرة المستحقة مقابل الوحدة السكنية، هو مبلغ 1800 جنيه إيجار 6 أشهر كتأمين، وإيجار شهرى 300 جنيه، وبدأ العمل فى المدرسة الابتدائية والإعدادية وسيتم العمل تباعا فى باقى المدارس، لافتا إلى أنه تم توفير الزى المدرسى وأدوات المدرسة مجانا للتلاميذ، كما توفر وزارة الشباب والرياضة مدرسين دروس تقوية مجانا للتلاميذ.