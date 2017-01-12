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وصول أحد مراكب الصيد الثلاثة المحتجزة باليمن إلى السويس
بوغاز عزبة البرج ـ الصيد‎

وصول أحد مراكب الصيد الثلاثة المحتجزة باليمن إلى السويس

الخميس، 12 يناير 2017 02:34 م
وكالات

وصلت إلى ميناء (الأتكة) بجنوب السويس اليوم الخميس أحد مراكب الصيد الثلاثة التي كانت محتجزة في اليمن.
وقال شيخ الصيادين في السويس المهندس عمرو عمارة - في تصريح اليوم - إن مركب الصيد “نصر الفوارس” وصلت الميناء وعلى متنها 24 صيادا وهم بصحة جيدة، لافتا إلى وصول مركبي “الصيد براءة ” مساء اليوم، وعلى متنهما طاقما الصيد، وهم من أبناء عزبة البرج بكفر الشيخ والمطرية بالدقهلية.
يُذكر أن المراكب الثلاث قد أبحرت - مطلع شهر ديسمبر الماضي - من ميناء الأتكه في السويس، متجهة إلى ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر، وتحمل تصاريح صيد خارج الخليج، إلا أن السلطات اليمنية حاصرتها في المياه الإقليمية لليمن وقادتها للشاطئ بتهمة اختراق مياهها.

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