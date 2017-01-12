وصلت إلى ميناء (الأتكة) بجنوب السويس اليوم الخميس أحد مراكب الصيد الثلاثة التي كانت محتجزة في اليمن.

وقال شيخ الصيادين في السويس المهندس عمرو عمارة - في تصريح اليوم - إن مركب الصيد “نصر الفوارس” وصلت الميناء وعلى متنها 24 صيادا وهم بصحة جيدة، لافتا إلى وصول مركبي “الصيد براءة ” مساء اليوم، وعلى متنهما طاقما الصيد، وهم من أبناء عزبة البرج بكفر الشيخ والمطرية بالدقهلية.

يُذكر أن المراكب الثلاث قد أبحرت - مطلع شهر ديسمبر الماضي - من ميناء الأتكه في السويس، متجهة إلى ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر، وتحمل تصاريح صيد خارج الخليج، إلا أن السلطات اليمنية حاصرتها في المياه الإقليمية لليمن وقادتها للشاطئ بتهمة اختراق مياهها.