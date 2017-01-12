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توفير 100 طن من السكر لبيعها بسعر 11 جنيها و نصف للكيلو
أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج

توفير 100 طن من السكر لبيعها بسعر 11 جنيها و نصف للكيلو

الخميس، 12 يناير 2017 02:24 م
محيط: متابعات

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، إن هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، وفرت 100 طن من السكر لتوزيعها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ - في تصريح اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية ستطرح اليوم كميات السكر الواردة لها وبيعها للمواطنين بالمنافذ التابعة لها بالمدن والقرى بسعر 11 جنيها و50 قرشا للكيلو، على أن تكون الأولوية في البيع لأهالي القرى والنجوع، مشددا على إدارات المتابعة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالإشراف على عمليات التوزيع بمتابعة من رؤساء المدن، لضمان التوزيع العادل والبيع بالأسعار المقررة للمواطنين والوصول إلى أبعد المناطق بالقرى والنجوع.

وأكد أن المحافظة لا تألو جهدا في توفير السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة.

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