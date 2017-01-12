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مقتل جنديين روسيين بـ"عملية أمنية" في الشيشان
عناصر من الشرطة الروسية

مقتل جنديين روسيين بـ"عملية أمنية" في الشيشان

الخميس، 12 يناير 2017 02:26 م
وكالات

قتل جنديان روسيان في عملية أمنية، ليل الخميس، لملاحقة مسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش في منطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي.

ونقلت وكالات روسية عن قوات الأمن قولها إن المجندين ينتميان إلى فرقة “قاديروف” رقم 46 بالجيش الروسي وهما من مواليد الجمهورية.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أعلن مقتل 4 من عناصر داعش، واعتقال آخر في العملية الأمنية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني شيشاني قوله: “تم تنفيذ عملية خاصة بالقرب من قريتي كورتشالوي وغيلداغان في منطقة كورتشالويفسكي جرى خلالها تصفية أربعة مسلحين واعتقال خامس”، مضيفاً أن الرئيس قديروف أشرف على العملية.

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