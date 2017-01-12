قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استقر على خوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى الإمارات للدخول في المعسكر المغلق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير القادم على كأس السوبر.

وأضاف أن المباراتين الوديتين لم يتم تحديد طرفيهما حتى الآن، حيث تقام الودية الأولى يوم 19 يناير الجاري، فيما لم يستقر حسام البدري على موعد الودية الثانية، ويفاضل بين يوم 24 أو 26 يناير، وذلك وفقًا لبرنامج الإعداد الذي وضعه حسام البدري خلال فترة التوقف الحالية الدوري.