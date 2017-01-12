أعلن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على تخصيص ثلاث قطع أراضي بابوحمص وكفر الدوار ودمنهور، لإقامة محطات صرف صحي عليها.

وأشار المحافظ - فى بيان اليوم الخميس- إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 48 م2 بحوض السباخ فصل ثانى القماحين بعزبه السباخنه التابعة للوحدة المحلية لقريه بسنتواى بمركز ومدينه ابوحمص بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 225 م2 بحوض النقيطات نمرة 2 قسم رابع زمام جمعية البسلقون قرية الزهرة بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، والموافقة على تخصيص قطعه ارض أملاك دولة على مساحة 105 م2 بحوض الغزاوى نمرة 2 قسم أول محمد الرومى بناحيه قريه كوم النوام زمام جمعية افلاقه بمركز دمنهور بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.