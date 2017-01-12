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القوات العراقية تحرر حيين جديدين بالساحل الأيسر بالموصل
القوات العراقية

القوات العراقية تحرر حيين جديدين بالساحل الأيسر بالموصل

الخميس، 12 يناير 2017 02:25 م
وكالات

حررت القوات العراقية المشتركة حيين جديدين بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في تصريح صحفي اليوم ، إن قوات الرد السريع التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية حررت حي الساهرون جنوب شرقي الساحل الأيسر لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

كما حررت قوات الرد السريع والفرقة الخامسة شرطة اتحادية حي سومر في الساحل الأيسر.

ولفت يار الله إلى أن قوات الحشد الشعبي حررت قرية الهجف جنوب تل عبطة غرب الموصل وتكبدت داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

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