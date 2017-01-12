كشف مصدر أمني، أن فيديو حركة حسم الإرهابية، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، ويتضمن مشاهد من معسكر تدريب العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها ضد قوات الأمن، تم بثه من دولة تركيا.

وتعتزم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تكثيف مخاطبة مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب لإغلاق حسابات الحركة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وإلغاء الفيديوهات التي تحرض على العنف والإرهاب واغتيال رجال الشرطة.

وأشار المصدر إلي تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل غرفة عمليات تنسيقية بين إدارة المعلومات والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة.