البدناء أقل استجابة لتدريبات الذاكرةالخميس، 12 يناير 2017 01:29 م
توصل الباحثون في مركز إنديانا لبحوث الشيخوخة إلى أن مؤشر كتلة الجسم يؤثر على كيفية استجابة البالغين الأكبر سنا لتدريب الذاكرة، حيث وجدت الدراسة أن تدريب الذاكرة أعطى الثلث فقط من فائدته لكبار السن الذين يعانون من السمنة ، مقارنة بكبار السن من معتدلى الوزن.
وتشير النتائج المتوصل إليها إلى أن تدريب الذاكرة هو أقل فائدة بين كبار السن الذين يعانون من البدانة .. فهناك أدلة متزايدة على وجود صلة بين الحالة البدانة ووظائف
المخ ، بما فى ذلك الدراسات التصويرية ، فالسمنة مرتبطة بفقدان السريع لحجم الحصين فى المخ المعنى بالذاكرة .
وقام العلماء بتتبع ما يقرب من 2800 شخص من كبار السن ممن تراوحت أعمارهم مابين 74 -89 عاما على مدى 10 سنوات ، ليتم مقارنة الأداء الإدراكى بين البالغين الأكبر سنا مع السمنة وبين أولئك الذين يتمتعون بوزن معتدل أو طبيعى.
ووجد الباحثون أن معدل مؤشر كتلة الجسم قد يؤثر سلبا فى الإستفادة من فوائد تدريب الذاكرة.
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