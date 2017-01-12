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الخميس 12 يناير 2017 12:29 مساءً
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دراسة طبية تحذر الرجال من تناول اللحوم الحمراء
تناول اللحوم الحمراء

دراسة طبية تحذر الرجال من تناول اللحوم الحمراء

الخميس، 12 يناير 2017 01:28 م

حذرت دراسة طبية حديثة من تناول الرجال للحوم الحمراء 6 مرات في الأسبوع، خاصة اللحوم غير مطهوة بصورة كاملة ، لدورها فى مضاعفة مخاطر تطوير حالات إلتهاب الأمعاء بينهم.

فقد كشفت النتائج المتوصل إليها التى نشرت فى دورية “جت” الطبية ،ارتباط أعلى مستوى من استهلاك اللحوم الحمراء أدى بنسبة 58% للإصابة بانسدادات الشرايين ، مع كل حصة يومية من اللحوم ، فضلا عن ارتباطها بزيادة بنسبة 18% فى خطر الوفاة.. مع ذلك ، بلغت ذورة الخطر عند الانتظام فى تناول ست حصص من اللحوم الحمراء أسبوعيا.

كان الباحثون قد عكفوا على تقييم الأثر المحتمل عن الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومخاطر الانسدادات فيما يقرب من 46،500 رجل ، تراوحت أعمارهم مابين 40 إلى 75 عاما ، انضموا للدراسة ما بين عامي 1986 – 2012، ليتم تقيمهم بعد كل أربع سنوات.

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