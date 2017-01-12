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عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و800 ألف طن
قناة السويس‎

عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و800 ألف طن

الخميس، 12 يناير 2017 02:19 م
وكالات

عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم لخمبس 48 سفينة بحمولات بلغت مليونين و800 ألف طن .
وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة بلغت مليونا و500 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية “مانشيم بريدج” بحمولة بلغت 157 ألف طن.
فيما ضمت قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الألمانية “اوفا ” بحمولة بلغت 157 ألف طن.

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