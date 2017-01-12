روسيا تعمل على صناعة طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت بحلول 2030الخميس، 12 يناير 2017 01:22 م
قال المدير العام لمعهد الأبحاث الأيروهيدروديناميكية المركزي سيرجي تشيرنيشوف إن روسيا تنوي صناعة طائرة ركاب تفوق في سرعتها سرعة الصوت بحلول عام 2030.
وأضاف تشيرنيشوف – حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء أنه يجري الآن العمل على تصميم الطائرة المذكورة ومن المتوقع صنعها بعد 10 – 15 سنة مشيرا إلى أن مشروع تصميم تلك الطائرة تم إطلاقه من قبل مكتب (سوخوي) لتصميم الطائرات ومعهد موسكو للطيران بمشاركة أوروبية.
وأوضح أن المصممين من معهد الأبحاث المركزي يدرسون – الآن – عدة أنماط من تصميم تلك الطائرة بحسب عدد ركابها حيث ستتسع ل 12-16 راكبا و60-80 راكبا ونمطا آخر لطائرة شخصية صغيرة تتسع ل 6-8 ركاب.
وعن تصميم الطائرة قال المدير العام إن معهد الأبحاث المركزي بدأ بالنمط الأول لتوفير الطلب على طائرات تتسع ل12-16 شخصا في سوق الرحلات الجوية وخاصة بين رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى رحلات سريعة لمسافات لا تقل عن 7-8 آلاف كيلومتر.
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