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الخميس 12 يناير 2017 12:20 مساءً
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التخلي عن ممارسة الرياضة يزيد مخاطر الزهايمر
الزهايمر

التخلي عن ممارسة الرياضة يزيد مخاطر الزهايمر

الخميس، 12 يناير 2017 01:20 م

حذرت دراسة جديدة، الأشخاص الكسالى دائمي الجلوس على الأريكة لمشاهدة التلفزيون أو القيام بلا شيء من أن ذلك يزيد من احتمالات إصابتهم بالخرف بنفس مستوى من يولدون بجين الزهايمر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ذلك يعني أنه حتى دون وجود أي عوامل خطر جينية، فإن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والذين نادرا ما يمارسون الرياضة هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وشملت الدراسة ألف و600 كندي على مدى خمس سنوات. وأظهرت النتائج أن الرياضة البدنية ربما تتمكن من الحيلولة دون أو حتى إبطاء أعراض مرض الزهايمز.

يشار إلى أن 5ر47 مليون شخص حول العالم مصابون بالزهايمر كما أن هذا الرقم من المرجح أن يرتفع إلى 4ر115 مليون بحلول العام 2050 بسبب الشيخوخة السكانية، غير أن الخبراء حذروا من أن ارتفاع معدلات قلة ممارسة النشاط البدني ربما تزيد من هذا الرقم.

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