"فينتوكلاكس".. عقار جديد يذيب الخلايا السرطانيةالخميس، 12 يناير 2017 01:18 م
نجح فريق من العلماء الأستراليين في تطوير عقار جديد تحت اسم “فينتكوكلاكس” Venetoclax حاصل على موافقة ” هيئة السلع الدوائية الأسترالية “(TGA) – لعلاج الأورام السرطانية عن طريق إذابتها ، خاص بين المرضى الذين يعانون من نوع معين من سرطان الدم لم يستجيبوا للعلاجات الحالية .
وتم تطوير العقار خصيصا لمرضى سرطان الدم الليفماوي المزمن المرحلة الرابعة ، وهو يعمل عن طريق إعاقة عمل بروتين معروف بإسم بى .سى .أل -2 (BCL-2 ) ، والذى يعيق قدرة الخلايا السرطانية على البقاء .
وشدد العلماء ، فى جامعة كنبرا ، على أن العقار سيكون متاحا لفئات المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقلدية أو لم يكونوا قادرين على الخضوع لعلاجات أخرى مثل العلاج الكيميائى .
كان العلماء حول العالم – على مدى الثلاثين عامما الماضية – قد عكفوا فى إطار سلسلة من الأبحاث المستفيضة محاولة إيجاد وسيلة فعالة لمنع نشاط البروتين بى .سى .أل -2 (BCL-2 ) .. وقال البروفيسور “ديفيد هوانج” أحد مطورى العقار ، أنه قد تم التوصل إلى جزىء بى.سى.أل – 2 ليكون مفرط النشاط فى العديد من أنواع السرطان ، خاصة سرطان الدم .
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