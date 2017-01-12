أيدت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهًا من التصرف فى أموالهم لاتهامهم بقضية فساد القمح.

كانت محكمة الجنايات، أجلت فى جلستها الماضية قرارها فى الطلب لجلسة اليوم، لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين،

بعدما تغيب المتهمون عن حضور الجلسة الماضية، وحضر الدفاع عن المتهمين فقط دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين فى القضية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع 18 متهما وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم فى قضية فساد القمح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات، إما لتأييده أو رفضه.