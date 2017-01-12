أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن بدء تنظيم لقاءات بين الوزراء والمحررين البرلمانيين، لتوضيح السياسات العامة والمشروعات المختلفة لدى تلك الوزرات.

وأوضح “العجاتي”، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمكتبه الآن، بحضور وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، أن المؤتمر الصحفى اليوم يعد أول تلك اللقاءات مع وزيرة التعاون الدولى، لافتا إلى أهمية ذلك، فى تلك الفترة التى تتعلق أعمال الوزارات فيها بعمل البرلمان فيما يتعلق بالتشريعات والجهود والتعاون بين الطرفين.