وجه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بوضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون قدوة لطلاب المدرسة، علي أن يسبق اسم الشهيد لقب “البطل”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة اليوم الخميس، برئاسة المحافظ وحضور اللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان وممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والعميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وممثلو هيئة البريد والتربية والتعليم والأبنية التعليمية وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه المحافظ بإقامة احتفالية بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد للتذكرة بما قام به في سبيل وطنه، مؤكدا أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة يأتي عرفانا وتقديرا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليدا لذكراهم.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ستقيم احتفالية لتكريم أسر الشهداء وتسليمهم لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التي تحمل أسماء أبنائهم.

ووافقت اللجنة على إطلاق اسم الشهيد عميد أ.ح. إبراهيم الرفاعي، على مدرسة السلام الرسمية لغات بحدائق القبة، واسم الشهيد عميد محمد سعد عياد، على مدرسة عزت للتعليم الأساسي بحي المطرية.

كما أقرت اللجنة إطلاق اسم الشهيد مقدم شرطة شريف أحمد العبد علي مدرسة الزيتون الإعدادية الحديثة بحي الزيتون، واسم الشهيد رائد شرطة مصطفي عميرة علي مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية بنات.

وأقرت اللجنة كذلك إطلاق اسم الشهيد نقيب شرطة محمد أبو عبيد علي مدرسة المستقبل التجريبية للغات بزهراء المعادي، واسم الشهيد مساعد شرطة أحمد محمود اسماعيل علي مدرسة حلوان الابتدائية الجديدة، واسم الشهيد أمين شرطة أحمد إبراهيم جمعة علي مدرسة المعصرة الابتدائية بنين بحي حلوان.

ووافقت اللجنة على إطلاق اسم الشهيد مجند دياب فرج الله علي مدرسة إسكان حلوان الابتدائية المشتركة، واسم الشهيد مجند عمرو طلعت محيي الدين علي مدرسة غمرة الإعدادية بنين بالوايلي.