أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

وقال المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إنه سيتم إقامة مصنعين جديدين لتدوير القمامة، ويجرى إعداد الكراسات الخاصة بهما وذلك بمنطقتي شبرامنت وأبو رواش بجانب إجراءات تثمين الأرض والتنسيق مع هيئة المساحة.

وأضاف أنه يتم حاليا بحث إقامة مصنعين آخرين مع وزارة البيئة، مشيرا إلى أن منظومة النظافة الجديدة والتي ستطبق بأحياء المحافظة سيتم البدء فيها فور مراجعة العقود وكراسة الشروط بمجلس الدولة.

وأوضح المحافظ أنه تم تقسيم أحياء ومراكز ومدن المحافظة إلى قطاعات لتنظيم عملية الجمع ولتحديد المسئوليات التي تقع على كل شركة تعمل بالنطاق المحدد لها.

وكان المحافظ قد شهد - الأسبوع الماضي - دخول 44 معدة لمنظومة النظافة، تشمل 22 معدة جديدة تم شرائها من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة تبلغ 20 مليون جنية، و12 معده تم إصلاحها، وذلك بجانب 10 سيارات مكبس دعما من وزارة البيئة.