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الخميس 12 يناير 2017 12:24 مساءً
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السيطرة على حريق في مخزن بمنطقة المستعمرة في الإسكندرية
الحماية المدنية

السيطرة على حريق في مخزن بمنطقة المستعمرة في الإسكندرية

الخميس، 12 يناير 2017 01:24 م
وكالات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للأبواب المصفحة بمنطقة المستعمرة غربى المدينة، بسبب حدوث ماس كهربائى، دون حدوث إصابات.
وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء عادل التونسي قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة أول العامرية بنشوب حريق بمخزن كائن بشارع 10 بمنطقة المستعمرة، بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.
وتبين من المعاينة أن المخزن عبارة عن مبني من طابق واحد مساحته حوالي 700 متر مشون به كمية من الأبواب المصفحة وتسبب الحريق فى إحتراق 60 باب مصفح، دون حدوث إصابات.
وبسؤال مالك المخزن المدعو”س.أ” 45 عاما، صاحب شركة، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للمخزن، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.
وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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