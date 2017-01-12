أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على تعظيم دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القوى البشرية المسئولة عن حركة التنمية وصناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “أنا رائدة”، والذي ينفذه مجلس التدريب الصناعي في إطار البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام قابيل بتسليم شهادات لـ50 سيدة وفتاة خريجات الدفعة الأولى.

وأشار قابيل إلى قيام الوزارة، ممثلة في مجلس التدريب الصناعي، بتنفيذ البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والذي يسهم في فتح آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدهن على إيجاد فرص للعمل، وذلك من خلال تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدي مدربين محترفين، بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل، وتدريبهن علي مبادئ ريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروع صغير، وعوامل نجاح المشروع، وكيفية تسويق المنتجات، مما يمكن المرأة من توفير مصدر دخل مستقل.

وقال إن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع “أنا رائدة” يستهدف تطوير المهارات الخاصة بالمرأة في فن إدارة الأعمال والتدريب المهني وبناء استراتيجيات جديدة ومختلفة لزيادة الأرباح، وذلك من خلال إمدادهن بالدورات التدريبية المتخصصة والتي تساعدهن على إحداث تغيير جذري في مؤسساتهن من حيث الاعتماد على الكوادر الوظيفية القوية والتي بدورها تساعدهن في إحداث التطور وانعكاسه على الأرباح والاستثمار بشكل قوي وفعال.‎

ولفت إلى أن الدفعة الأولى شملت تدريب 50 سيدة وفتاة بمحافظة القاهرة ممن لديهن مشروعات قائمة، كما تم البدء خلال شهر يناير الجاري في تدريب 50 رائدة أعمال أخريات من صعيد مصر في محافظات الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط؛ حيث قام مجلس التدريب الصناعي برصد ميزانية تبلغ مليون جنيه مصري لاستكمال تدريبات المشروع، وذلك لما حققته المرحلة الأولى من نتائج مبهرة على مشروعات الرائدات من حيث زيادة الأرباح، وزيادة عدد العاملين بالمشروع، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الخاصة بهن.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشربيني إن هناك عددا من المشروعات التي ينفذها المجلس في إطار البرنامج القومي لتمكين المرأة مثل مشروع المرأة للعمل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ويهدف إلى تأهيل المرأة في مختلف محافظات الجمهورية لسوق العمل ومشروع وظيفتك جوا بيتك، والذي يهدف إلي إتاحة تدريب فني على المهنة التي ترغب فيها المشتركة؛ ومنها تطريز عباءات، حياكة، تريكو، صناعات غذائية وتدريب على أساسيات ريادة الأعمال، وربط المتدربات بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات التمويلية المختلفة، ومساعدة المتدربات على إيجاد منافذ لتسويق المنتجات.

وأضاف الشربيني أن المشروعات تشمل أيضًا مشروع “قرية واحدة.. منتج واحد -صنع في مصر” الذي يستهدف القرى المتميزة بصناعات معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وإيجاد تكتلات متميزة في هذه الصناعة، ومشروع إحياء المهن التراثية الهادف لتدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة فيها، مثل الأرابيسك والخيامية، بالإضافة إلى مشروع اللوجيستات وأعمال الموانئ، حيث يعد انطلاق مشروع محور قناة السويس هو البادرة الأساسية لهذا المشروع.

وأشار إلى أن إجمالي الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في سبتمبر 2014 وحتى نهاية عام 2016، شملت تدريب 25 ألفا و500 متدربة مقسمة ما بين تدريب فني وحرفي بواقع 14 ألفا و650 متدربة، وريادة أعمال بعدد 10 آلاف و270 متدربة، واللوجيستات وأعمال الموانئ بواقع 580 متدربة.