رئيس روسيا البيضاء يزور القاهرة الأسبوع المقبلالخميس، 12 يناير 2017 01:04 م
يزور أليكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء، مصر، مطلع الأسبوع المقبل، على رأس وفد يمثل 40 من كبرى الشركات البيلاروسية، الراغبة في الاستثمار بمصر.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس روسيا البيضاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بجانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويشمل الوفد المرافق لرئيس روسيا البيضاء، محافظ العاصمة منيسك، والتي تم توقيع اتفاقية توأمة بينها وبين شرم الشيخ، خلال زيارة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الأخيرة لبيلاروسيا مع عدد من مستثمري شرم الشيخ.
ومن المنتظر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، خلال تلك الزيارة، من بينها في المجال السياحي الذي يتطلع الجانب البيلاروسي إلى دعم التعاون مع مصر في المجالات السياحية المختلفة.
وينظم اتحاد الغرف التجارية، ملتقى الأعمال المصرى البيلاروسي، والمعرض المصاحب له، يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار برنامجه للترويج للاستثمار، بعد الإصلاحات الاقتصادية، وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه، والبدء الفعلي في الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.
ويفتتح المنتدى رئيس بيلاروسيا، ونائب رئيس الوزراء، وعشرة وزراء بلاروسيين، بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة.
ويهدف الملتقى، إلى الشراكة في الصناعات الثقيلة والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والأتوبيسات والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات البتروكيميائية والدهانات والزراعة والصناعات الغذائية.
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