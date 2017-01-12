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واشنطن تضع شرطا للاعتراف بتبعية القرم لروسيا
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واشنطن تضع شرطا للاعتراف بتبعية القرم لروسيا

الخميس، 12 يناير 2017 12:55 م
وكالات

كشف ريكس تيلرسون، المرشح لتولي حقيبة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن شرط الإدارة الجديدة للاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا بعد تصريحات سابقة لترامب قال فيها إنه لا يستبعد الاعتراف بدخول القرم إلى قوام روسيا، في إطار مساعيه لتطبيع العلاقات مع موسكو.

وأكد تيلرسون التزام واشنطن بتعهداتها أمام حلفائها الأوروبيين في المجال العسكري، وكذلك لم يستبعد الشروع في توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، حسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وسأل أحد السيناتورات الذين شاركوا في اجتماع لجنة الشئون الدولية بمجلس الشيوخ حول موقفه (تيلرسون) من وضع القرم، وعما إذا كان على واشنطن أن تتمسك برفضها الاعتراف بتبعية شبه الجزيرة هذه لروسيا، مثلما فعلت تجاه وضع جمهوريات البلطيق عندما كانت في قوام الاتحاد السوفيتي.

وأجاب تيلرسون قائلا: “الطريق الوحيد الذي قد يمكننا من القيام بهذه الخطوة، هو عقد اتفاقية أوسع نطاقا تحترم مصالح الشعب الأوكراني ودون مثل هذه الاتفاقية، لا يجوز أن نعترف بانضمام القرم لروسيا أبدا”.

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