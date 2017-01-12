منتخب مصر لكرة اليد يصل باريس للمشاركة في مونديال فرنسا ٢٠١٧الخميس، 12 يناير 2017 12:55 م
وصل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني مروان رجب، صباح اليوم الخميس إلى باريس؛ للمشاركة في بطولة كاس العالم في نسختها ال25 والتي انطلقت أمس بمباراة فرنسا والبرازيل.
وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبا (كريم هنداوي وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيوني “مودي” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة”، ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند).
ويفتتح منتخب مصر مواجهاته غدا الجمعة بملاقاة نظيرة القطري في الثالثة عصرا ثم يلعب مع الدانمارك يوم 14 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، فيما يتقابل مع منتخب البحرين يوم 16 يناير في نفس التوقيت بينما يتقابل مع الأرجنتين يوم 18 الساعة الثالثة عصرا على أن يختتم مواجهات الدور التمهيدي يوم 20 يناير بمواجهة السويد في السابعة إلا ربع.
يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد أحرز كأس الأمم الإفريقية ست مرات في أعوام 1991, 1992, 2000, 2004, 2008, 2016.
كما شارك في كأس العالم 13 مرة في أعوام 1964, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015، وحقق افصل نتيجة له في المونديال في عام 2001 حيث جاء في المركز الرابع.
كما تُعد مصر أول دولة إفريقية تتأهل للمونديال كرة اليد عام 1964، وتعد الوحيدة ضمن 53 دولة سبق لها المشاركة في هذا الحدث في الحصول على المركز الـ14 في ثلاث نسخ للبطولة.
ووصفت اللجنة المنظمة للمونديال المنتخب المصري بأنه يتمتع بخبرة واسعة في هذا النوع المسابقات وأنه فريق قوي يصعب اللعب أمامه يمتلك خط دفاع صلب ولديه القدرة على نصب فخ لأي خصم أمامه.
كما سلطت الضوء على إحراز اللاعب أحمد الأحمر - الذي سيبلغ 33 عاما في 27 يناير - لقب أفضل هداف وأفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 2016.
وأشارت إلى حصوله على كأس ألمانيا في صفوف نادي فلينسبورج في 2015.
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