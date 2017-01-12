تعرضت مدرسة “الصديق” الابتدائية، التي يدرس فيها طلاب مسلمون في العاصمة الهولندية أمستردام، لإطلاق نار دون وقوع أي إصابات.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان لها: إن الهجوم وقع من قبل مجهول، ولم يتسبب في أي إصابات، لخلو المدرسة من الطلاب والكادر التعليمي بسبب عطلة منتصف العام الدراسي.

وأضافت وكالة “الأناضول”، أن الشرطة حددت مكان ثماني رصاصات على حائط المدرسة، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادث للقبض على مرتكب الاعتداء.

وذكر ولي أمر أحد طلاب المدرسة، أن الطلاب والكادر التعليمي وعائلاتهم لا يشعرون بالأمن.