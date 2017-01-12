قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، إنه تقدم بمشروع قانون في مجلس الشيوخ؛ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية.

وأضاف “كروز” - عبر صفحته الشخصية بموقع التدوين القصير “تويتر” - “فخور بتقديم مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لقد حان الوقت لتسمية عدونا باسمه الحقيقي”.

ويلزم مشروع القانون، وزير الخارجية الأمريكي، بتقديم تقرير إلى الكونجرس، حول مدى مطابقة معايير المنظمات الإرهابية، على جماعة الإخوان.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تقديم عضو المجلس الجمهوري، ماريو دياز بالارت، مشروع قانون آخر، في مجلس النواب، حث فيه الخارجية الأمريكية على تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

ولفت “كروز” إلى أن مشروع القانون، يندرج تحت بند الإصلاحات الضرورية للحرب الأمريكي، ضد “الإرهاب الإسلامي الراديكالي، متابعًا: هذا التهديد الصارخ الذي يستهدف حضارتنا ترسخ في إدارة أوباما، جراء عدم التنفيذ المتعمد للسياسات السليمة، بما تسبب في تقويض سلامتنا وأمننا.

وواصل القول: الارتخاء الأمريكي الكبير تجاه جماعة الإخوان، وغض الطرف عن ممارسات الحرس الثوري الإيراني ليسا الطريق الصحيح للسلام في هذا الكفاح، بل يضمن النجاح المطلق لأعدائنا، لقد حان الوقت لتسمية عدونا باسمه الحقيقي والتحدث بشفافية وسلطة أخلاقية”.