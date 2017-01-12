طالبت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بزيادة فاعلية الرقابة على اللاجئين، وقالت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية “يتعين علينا معرفة هوية من يأتي إلينا. لذا يتعين علينا التأكد من أنه ليس هناك تسجيلات متعددة (لنفس الأشخاص) وليس هناك هويات مزدوجة غير مشروعة”.

وأشارت بقولها: “إنه لشيء غير مفهوم أن منفذ هجوم برلين استطاع امتلاك 14 هوية مختلفة، ولم يتدخل أحد. إننا بحاجة لتوضيح”، مؤكدة بقولها: “لا يتعلق الأمر باشتباه عام ولا بعالم خيالي يكون كل شيء به على ما يرام”.

ويجتمع قادة حزب ميركل غدا الجمعة في اجتماع مجلس إدارة الحزب بمدينة بيرل في ولاية زارلاند. وسيتم خلال ذلك مناقشة إجراءات مكافحة الإرهاب التالية لهجوم برلين الذي تم من خلال الدهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة وأودى بحياة 12 شخصا على الأقل.

وكان وزيرا العدل والداخلية في ألمانيا هايكو ماس وتوماس دي ميزير اتفقا، أول أمس الثلاثاء على تكثيف التعاون بينهما، والتزام الشدة والحسم في مواجهة الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن في ألمانيا، وذلك كرد فعل على هجوم الدهس ببرلين، ومن الإجراءات المتفق عليها تسهيل إقامة سجن للتسفير والاستعانة بالأساور الإلكترونية للقدم.