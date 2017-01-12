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بعد ارتفاعها.. ننشر أسعار سجائر «كليوباترا» و«السوبر»
تهريب السجائر في مصر

بعد ارتفاعها.. ننشر أسعار سجائر «كليوباترا» و«السوبر»

الخميس، 12 يناير 2017 12:43 م

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، عن تعديل سعر البيع للمستهلك لسجائر كليوباترا كوين “ورقية” من 10.5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5 جنيهًا إلى 12.75 جنيهًا.

جاء ذلك فى بيان صحفى للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” للبورصة المصرية اليوم، الخميس.

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