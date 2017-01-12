يلدريم يصل جنيف للمشاركة في محادثات إعادة توحيد قبرصالخميس، 12 يناير 2017 12:40 م
وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى مدينة “جنيف” السويسرية للمشاركة في المحادثات الرامية لإعادة توحيد شطري قبرص اليونانية والتركية ومعالجة القضايا المتعلقة بكيفية تقاسم السلطة والعلاقات مع الإتحاد الأوروبي والمسائل الاقتصادية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المحادثات بين الزعيم القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس وزعيم قبرص التركية مصطفى أقينجي قد بدأت قبل ثلاثة أيام، ومن المقرر أن ينضم إليها اليوم الخميس وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيريه اليوناني والتركي.
يشار إلي أن المحادثات المستمرة منذ قرابة 18 شهرا تواجه صعوبات حساسة على صعيد ما يمكن أن يقبله الطرفان في قضايا تتعلق بالممتلكات والتعويضات وتبادل الأراضى والتي تمثل أكبر العقبات للتوصل إلى اتفاق ينتهي بسلسلة من الإجراءات لتوحيد شطرى الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974.
وتشير التوقعات إلي أنه فى حال تذليل تلك العقبات، فإن الشكل المقترح هو إقامة فيدرالية من قسمين تحترم وجود الأقلية التركية في شمال البلاد والأقلية اليونانية في جنوبها على أن يتم إنشاء شبكة كهرباء موحدة لكامل الجزيرة وكذلك شبكة أخرى للاتصالات.
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