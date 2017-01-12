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مقتل 20 مسلحا من"فتح الشام" في غارت يعتقد أنها للتحالف الدولي بسوريا
التحالف الدولي

مقتل 20 مسلحا من"فتح الشام" في غارت يعتقد أنها للتحالف الدولي بسوريا

الخميس، 12 يناير 2017 12:54 م
وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، مقتل 20 مسلحا من جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) جراء غارات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن المرصد قوله: “إن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في سوريا شنت غارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مواقع تابعة لجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، أوقعت أكثر من 20 قتيلاً من مقاتلين”.

وأوضح أن تلك الغارات جاءت بعد هجمة جوية كبيرة للتحالف الدولي - أمس - في مدينة سراقب في محافظة إدلب، أسفرت عن أربعة عشر قتيلاً.

ويذكر أن تلك الغارات هي ضمن حملة تصعيد بدأها التحالف الدولي مع بداية العام، استهدف خلالها مقرات وعناصر المجموعات المتطرفة منها جفش رافعا عدد القتلى إلى 54.

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