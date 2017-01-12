قال الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن القوات العراقية أجبرت مقاتلي تنظيم داعش على التقهقر في جنوب شرقي الموصل، لتحقق مكاسب في منطقة كانت تواجه صعوبات في التقدم فيها.

وذكر البيان، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، أن وحدات الرد السريع بالشرطة الاتحادية العراقية، تقدمت في حي سومر الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة وحي الساحرون المجاور.

وكان تقدم القوات في تلك المنطقة أبطأ من الوحدات الموجودة في الشرق والشمال الشرقي التي سيطرت على عدد من الأحياء في الأسبوع الماضي.

وقادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب التقدم في شرق الموصل.

واكتسبت عملية الموصل قوة جديدة منذ بداية العام، بعد أن تعطلت القوات داخل المدينة في نوفمبر وديسمبر.

ويقول ضباط أميركيون وعراقيون إن اتباع أساليب جديدة مثل تحسين الدفاعات في مواجهة التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة، وتحسين التنسيق بين الجيش وقوات الأمن ساعد في إحداث قوة الدفع.