شكري: العلاقات المصرية الألمانية في تنامي مطردالخميس، 12 يناير 2017 12:58 م
أكد وزير الخارجية سامح شكرى عقب لقائه وزير التعاون الدولى الالماني جيرد مولر ان العلاقات المصريه الالمانيه فى تنامى مطرد، وقال إن الزيارة تنصب على دعم التعاون الاقتصادي المصري الألماني فى شتى المجالات فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا المحورية الهامة التي تهم المنطقة.
وضاف فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط ببرلين أن الزيارة تمثل تجسيدا عمليا للرؤية المصرية بضرورة الانفتاح علي الشركاء الرئيسيين، بهدف التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقا على لقائه المرتقب مع وزير الداخليه الالمانى توماس دى مدزيير والاتفاقية الامنية المشتركة التي تم التوقيع عليها من جانب وزير الداخليه الالمانى، أوضح شكرى أن تلك الاتفاقيات جاري تفعيلها بهدف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والهجره غير الشرعية، وأننا بصدد التصديق على تلك الاتفاقية من البرلمان المصري، مضيفا “نحن لدينا تعاون امنى مشترك مع المانيا فى مجال تبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي والأمني”.
وأشار شكري إلى عمق التعاون المصرى الالمانى في شتى المجالات، منوها إلى زيارة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس لألمانيا بهدف دعم التعاون من خلال المشاريع الانمائيه والاقتصاديه الهامة بين البلدين.
وعن ملف السياحة، قال شكرى “لقد بحثنا مع وزير النقل الالمانى سبل دعم حركة الطيران بين البلدين من أجل دفع حركة السياحة الألمانية إلى مصر”، كما أعرب عن شكر مصر وتقديرها للموقف الألماني الإيجابي في التعامل مع تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية العام الماضي.
وفى هذا الصدد استعرض شكرى الجهود التي قامت بها مصر خلال الأشهر الماضية للتجاوب مع شواغل عدد من الدول فيما يتعلق بأمن المطارات، وما قامت به من إجراءات لتعزيز الأوضاع الأمنية في المطارات المصرية، بالشكل الذي بات يحظى بتقدير العديد من الشركاء على مستوى العالم، وهو ما أعرب الوزير الألماني عن تقديره له ومتابعة الحكومة الألمانية له عن قرب.
وعن زيارة مرتقبة للمستشاره الالماني ميركل للقاهرة، كشف وزير الخارجية الالمانب عن إعلان المستشارة الالمانية أكثر من مرة رغبتها في زيارة مصر إلا أن الامر مرهون بجدول أعمال البلدين، خاصة وان الانتخابات البرلمانية الالمانية والتي سوف تنافس فيها ميركل على منصب المستشارية ستكون خريف هذا العام، مضيفا “الا اننا سوف نعكف على تنسيق اتمام هذه الزيارة فى الوقت المتاح”.
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي»
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
فرحات: الاثنين المقبل يوم فارق في تاريخ مصر
أكد الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - أن يوم الاثنين القادم سيكون يومًا فارقًا في تاريخ مصر مهما كانت النتيجة. وقال فرحات في تدوينة: “أيًا كان ...Thu, 12 Jan 2017 09:02:54 GMT