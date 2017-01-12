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الخميس 12 يناير 2017 10:46 صباحاً
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الجيش السوري يدمر 3 دبابات ومقرا لداعش في ريف حمص
الجيش السوري

الجيش السوري يدمر 3 دبابات ومقرا لداعش في ريف حمص

الخميس، 12 يناير 2017 11:46 ص
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نفذت وحدة من الجيش السوري اليوم الخميس، ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم (داعش) وتدمير 3 دبابات ومقر كانت مجموعة من التنظيم تتحصن فيه في محيط مدينة القريتين.

وأشار إلى أن وحدات الجيش قضت - أمس - على عدد من مسلحي (داعش) ودمرت 10 عربات مزودة برشاشات ثقيلة في شمال الكتيبة المهجورة وبئر الفواعرة وجحار في غرب تدمر بريف حمص الشرقي.

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