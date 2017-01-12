وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس إلى الفلبين في زيارة من المقرر أن تستمر يومين يناقش خلالها التعاون الأمني مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في ظل تأكيد الصين على سيادتها على بحر الصين الجنوبي.

وقال مسئولون يابانيون وفق ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية - إنه من المتوقع أن يتفق الزعيمان في ثالث لقاء بينهما منذ تولي دوتيرتي مقاليد الحكم في الفلبين يونيو الماضي، على تأسيس لجنة مشتركة لتيسير مشاركة اليابان في تطوير البنية التحتية في دولة الفلبين التي تقع جنوب شرق آسيا وتشهد نموا سريعا.

وأضاف المسئولون أنه من المقرر أيضا أن تقدم اليابان دعما للمرافق المخصصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في الفلبين، وهي خطوة قد تلقى ترحيبا من جانب دوتيرتي الذي وصل إلى السلطة وتعهد آنذاك بتخليص بلاده من شرور المخدرات.

ويعد شينزو آبي يعد أول رئيس دولة يزور الفلبين منذ تولي الرئيس دوتيرتي السلطة في شهر يونيو الماضي.

وتأتي زيارة شينزو أبي للفلبين في مستهل جولة خارجية له تشمل زيارة كل من فيتنام واستراليا وإندونيسيا.