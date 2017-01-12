وزيرة البنية التحتية الهولندية: نرغب في مشاركة خبراتنا بمعالجة الشواطئ مع مصرالخميس، 12 يناير 2017 11:37 ص
أعربت وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية ميلاني شولتس فان هيجين عن رغبتها في مشاركة بلادها مع مصر في خبراتها بأنظمة معالجة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالأمطار وتملح المياه.
تأتي تصريحات الوزيرة الهولندية على هامش زيارتها لمصر لحضور فعاليات لجنة المياه الهولندية المصرية التي تُعقد كل عام منذ 40 عاما بالتبادل بين الدولتين.
وأكدت هيجين أن هناك تشابها كبيرا بين الإسكندرية وهولندا، فمنذ قرون تواجه هولندا مشكلات الأمطار وارتفاع مستويات البحر مما يؤدي لتملح أجزاء من التربة.
وكان محافظ الإسكندرية رضا فرحات قد استقبل وزيرة البنية التحتية والبيئة الهولندية، بمطار برج العرب، لحضور فعاليات لجنة المياه الهولندية المصرية، والتي تُقام على أرض الإسكندرية للمرة الأولى.
وألمح المحافظ - وفق بيان صدر عن محافظة الإسكندرية - عن سعادته لاستضافة المحافظة لفعاليات لجنة المياه الهولندية المصرية؛ حيث تعد الإسكندرية أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار وخصوصا المفاجئة منها.
وأوضح أن لجنة المياه الهولندية المصرية تأتي في إطار تبادل الخبرات بين البلدين، وخاصة في مجال أنظمة معالجة تآكل الشواطئ و التنبؤ بالأمطار وتملح المياه.
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