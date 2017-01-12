تمكنت اليوم مباحث سوهاج من ضبط شخصين يستقلان سيارة ملاكي بدائرة مركز أخميم وبحوزتهما مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه وسلاح نارى حيث تبين قيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية بتمكن الملازم أول محمد حمادي ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعين خدمة على طريق” أخميم / سوهاج ” والقوة المرافقة له من ضبط سيارة ملاكي يستقلها بسام . أ . م ( 32 عاما - صاحب مكتب استثمار عقاري ) ويقيم بدائرة مركز البلينا ، وعماد . أ . ب ( 32 عاما - تاجر أسمدة ) ويقيم بذات الناحية وبحيازتهما مبلغ مالي قدرة 11 مليونا و390 ألف جنيهاً مصريا ومسدس ماركة ” بروننج ” عيار 9 مم و19 طلقة نارية من ذات العيار .

وتبين من التحريات قيام كلا منهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية عن طريق بعض ذويهم بالخارج مقابل تسليم أهليتهم قيمتها بالعملة المحلية داخل البلاد وقيامهم ببيع العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بدولة الكويت والتربح من وراء ذلك والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك .

وبتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود بعض الرسائل النصية والتسجيلات الدالة علي ذلك وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.