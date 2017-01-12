أعلنت دائرة الصحافة للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الخميس أنه بوروشينكو سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن في إطار زيارة الأخير إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن بيان صدر من الدائرة جاء فيه إن “الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يعقد لقاء ثنائيا مع نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، في 15 يناير، في إطار زيارته إلى أوكرانيا”.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، أن بايدن يعتزم زيارة أوكرانيا نهاية عام 2016، ولكن تم تأجيل الزيارة.