تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب الموسم المسرحي الجديد ب102 عرضا مسرحيا، أكد د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح أنه تمت مراجعة أكثر من 30 مقايسة استعداداً لاعتمادها فور وصول أصولها الرسمية، وذلك لعروض الموسم المسرحي 2016 – 2017 والذي بلغت مشاريعه الإنتاجية حتى الآن 102 مشروع مسرحي موزعة على كافة محافظات مصر (بيوت- قصور- قوميات( هذا بالإضافة إلى المشاريع النوعية الخاصة بمسرحة الأماكن الأثرية وتجارب نوادي المسرح.

وأضاف أن الإدارة تعكف على إنهاء مراجعة باقي المقايسات الإنتاجية التقريبية بأسرع وقت ممكن والتعاون مع الأقاليم الثقافية والمبدعين لاستيفاء نواقصها وصياغتها بشكل رسمي خلال أيام، إيذانا بالبدء في إجراءات الإنتاج.

وأكد السيد أن إجراءات بقية المقايسات بنهاية الأسبوع الحالي، حسب الموعد المعلن من قبل فور استكمال نواقص المقايسات وانتهاء مراجعتها من قبل الإدارة.