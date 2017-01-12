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خبير اقتصادي: يجب التسويق للاستثمار المصري خارجيا.. وتقديرات البنك الدولي والحكومة متشابهة
الدكتور هشام إبراهيم - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة
الدكتور هشام إبراهيم - أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

خبير اقتصادي: يجب التسويق للاستثمار المصري خارجيا.. وتقديرات البنك الدولي والحكومة متشابهة

الخميس، 12 يناير 2017 11:38 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تصريحات البنك الدولي حول الاقتصاد المصري لا تبتعد عن تقديرات الحكومة المصرية للعام المالي“2016 – 2017”، مشيدا بقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن عودة تدفقات استثمارية كبيرة للاستثمار في أدوات الدين العام، مما قد يؤدي إلى ضخ عملة أجنبية واستقرار سوق الصرف. 
وشدد على ضرورة التحرك لتسويق الاقتصاد المصري خارجيا، من خلال عمل مشروعات مجهزة بكافة تفاصيلها وترويجيها خارجيا.
جاء هذا تعليقا على تقرير اقتصادي صادر من البنك الدولي يتوقع فيها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % بالعام المالي الجاري.

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