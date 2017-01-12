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الخميس 12 يناير 2017 11:00 صباحاً
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بدء فعاليات منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

بدء فعاليات منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي

الخميس، 12 يناير 2017 11:22 ص

بدأت بمدينة أبو ظبي فعاليات “منتدى الطاقة العالمي”، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى صباح اليوم الخميس - الذي يعقد على مدى يومين- كل من وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر ، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي الأمريكي فريدريك كيمب، وعدد من كبار المتخصصين، والخبراء،وصناع القرار في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

ويشارك في المنتدى نحو 350 ممثلا لمؤسسات وجهات محلية وعربية وإقليمية، منها أحد عشر وزيراً، وأكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً عالمياً يناقشون قضايا تحديات الطاقة في العالم عبر 15 جلسة عمل.

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