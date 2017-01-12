نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بالأردن، مؤتمر ”الاستدامة في الغذاء والمياه: من وجهة نظر عربية“ تحت رعاية وحضور الأمير الحسن بن طلال الذي القي الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر. وقام بالتنظيم من مكتبة الإسكندرية، مركز الدراسات والبرامج الخاصة والمكتب العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول الناميةTWAS-ARO الذي يديره المركز بالتعاون مع المكتب الفني التابع لمدير مكتبة الإسكندرية، بمناسبة اجتماعه السنوي الثاني عشر، وذلك في يومي 18 و19 ديسمبر 2016، لأول مرة خارج الإسكندرية، بمنطقة البحر الميت بالأردن.

جاء هذا الملتقى بهدف جمع أعضاء المكتب العربي الإقليمي وشباب الباحثين المنتسبين له، جنبًا إلى جنب مع المتحدثين البارزين الآخرين، لمناقشة الأمن الغذائي وندرة المياه في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين المياه والغذاء، وكيفية بناء أنظمة مستدامة وتعزيز الاتصالات والعلاقات بين صناع السياسات واللجان العلمية. كما تناول أيضًا دور الاستدامة في الغذاء والمياه في تحسين حياة الإنسان، والبيئة، والموارد الغذائية، وتوفير المياه، وكيفيه التغلب على العقبات التي تواجه المجتمعات العربية وخاصة النامية منها في هذه الجوانب.

ناقش هذه الموضوعات ممثلين متميزين في مجالات الصناعة والعلوم وواضعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والكثير من العلماء وشباب الباحثين العرب البارزين. وقام الدكتور يحيى حليم زكي؛ مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، بالمشاركة في المؤتمر وإلقاء الكلمة في الجلسة الافتتاحية، نيابةً عن الدكتور اسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

من أبرز المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد حمدان؛ عضو في مجلس الشيوخ في البرلمان الأردني ونائب رئيس أكاديمية العالم للعلوم للدول الناميةTWAS للمنطقة العربية ومستشار أول للجامعة العربية المفتوحة، الأردن، والدكتور عدنان بدران؛ رئيس وزراء سابق بالأردن، والدكتور عبدالسلام مجالي؛ رئيس وزراء سابق ورئيس أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، الأردن، والدكتور حسين العطفي؛ الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير سابق لوزارة الموارد المائية والري، مصر، والدكتور عادل البلتاجي؛ وزير سابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس لجنة تنمية الأراضي الجافة الدولية، مصر، والدكتور يسري الجمل؛ وزير سابق لوزارة التربية والتعليم ومستشار للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر، مصر، والدكتور محمود دويري؛ وزير سابق لوزارة الزراعة بالأردن وأستاذ دكتور بكلية الزراعة،جامعة الأردن، وآخرين.

وعلى هامش المؤتمر، عُقد اجتماع اللجنة الخاصة بتحديد الفائز بجائزة المكتب العربي الاقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول الناميةTWAS-ARO لشباب العلماء العرب “TWAS-ARO Arab Young Arab Scientists (YAS) Prize”. وقد حصل علي الجائزة مناصفة كلاً من: الدكتور هيثم الصغير، أستاذ مساعد، المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، تونس، والدكتور محمد الحجاري، باحث، مركز بحوث الصحراء، مصر.